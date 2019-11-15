В Казани пожарные спасли трех человек во время пожара

СЕГОДНЯ 10:43 2019-11-15T10:43:12+03:00

Пути спасения для них отрезал едкий дым

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Пожар в квартире на третьем этаже многоквартирного дома на улице Урицкого в Кировском районе столицы Татарстана начался в 1.57 в пятницу, 15 ноября. Пожарных вызвали жители дома, когда услышали запах дыма. К приезду огнеборцев часть жильцов сумела эвакуироваться самостоятельно, но часть оказалась отрезанными от спасения едким дымом, заполонившем подъезд.

Пожарные спасли трех человек с применением масок спасаемого капюшонного типа, выведя на улицу.

С огнем быстро справились. Выяснилось, что горели вещи и мебель в квартире.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU