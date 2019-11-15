2019-11-15T10:07:55+03:00
Экономика

ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»

Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках развития жилищной экосистемы ВТБ достиг договоренности по приобретению контрольной доли в компании «Домиленд» – одной из ведущих систем для управления недвижимостью в России. Соответствующая сделка была подписана сторонами 14 ноября и будет окончательно закрыта до конца ноября.

Заключенное соглашение стало для ВТБ еще одним этапом по формированию жилищной экосистемы. Сервис Домиленд используется жителями многоквартирных домов, комплексов апартаментов и поселков для взаимодействия с поставщиками услуг – управляющими, ресурсоснабжающими и любыми сервисными организациями. На сегодняшний день к системе подключены более 100 управляющих организаций и зарегистрировано 200 тысяч лицевых счетов. Ежемесячный оборот платежей за ЖКУ через приложение составляет более 140 млн рублей.

Основной функционал сервиса для жителей предполагает работу с несколькими направлениями: аварийные заявки (вызов сантехника, ремонт лифта и т.п.), обращения в УК (заказ справок или пропуска на территорию), участие в общих собраниях собственников, просмотр начислений за ЖКУ и их оплата, отправка показаний приборов учета потребления ресурсов. Кроме того, в сентябре был запущен маркетплейс бытовых товаров и услуг, актуальных для каждого конкретного дома и пользователя: доставка воды, служба уборки, ремонт техники, хранение с доставкой и другие бытовые сервисы. Система помогает управляющим компаниям оптимизировать свои процессы и повышает рентабельность их бизнеса, а для жителей повышает уровень их комфорта

Под управлением ВТБ компания продолжит развивать систему управления домами для застройщиков, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, систему для управления услугами для поставщиков сервисно-бытовых услуг и сервис для резидентов домов. По всем трем блокам системы будут поддерживаться интерфейсы на мобильных и веб-технологиях. Внутри сервиса жителя будет развиваться сообщество с возможностью проведения опросов, доской объявлений в том числе по аренде, группами соседей, советом МКД и другими возможностями.

«В рамках формирования полностью цифрового клиентского опыта мы намерены создать единую платформу, которая повысит уровень комфорта жителей и изменит имидж сферы управления жильем. В перспективе мы создадим полноценное виртуальное сообщество жителей, в котором они смогут лично решать все возникающие в доме вопросы. Мы намерены интегрировать новый продукт с жилищной экосистемой банка и в перспективе нескольких лет занять благодаря ему не менее 25% на рынке всех вопросов, связанных с проживанием», – отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Справка

Домиленд – система, предназначенная для УК, ТСН, СНТ и других форм управления, поставщиков сервисно-бытовых услуг и клиентов: собственников, членов семьи, арендаторов и других доверенных лиц. Система включена в реестр проекта «Умный Город» в рамках программы Цифровая Экономика Минстрой и Ростелеком.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани пожарные выручили 6-летнего мальчика, оставшегося на балконе одного
В Татарстане охранник скончался от травм, попал под лошадь с телегой
В Казани пройдут рождественские концерты
Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина
Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов