2019-11-15T09:45:25+03:00
Происшествия

В Казани пожарные выручили 6-летнего мальчика, оставшегося на балконе одного

До приезда матери его опекали специалисты МЧС Татарстана
Лика ИСАЕВА
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На месте ЧП собрались медики, спасатели и полицияНа месте ЧП собрались медики, спасатели и полицияФото: МЧС Татарстана
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По телефону "112" позвонили очевидцы и сообщили, что с балкона четвертого этажа дома 72 на улице Татарстан кричит мальчик. Приехавшие спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке на балкон квартиры. Там плакал и находился в истерике шестилетний мальчик. Он объяснил, что мама ушла, а он остался на балконе один. Сам открыть дверь в квартиру не может, просит помощи.

В ожидании мамы мальчика пожарный успокоили ребенка, устроили с ним игры.

- Затем ребёнка передали прибывшей матери, медикам "Скорой помощи" и инспектору ПДН, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предостерегаем, что оставление детей без присмотра чревато и более печальными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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