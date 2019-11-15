В Казани пожарные выручили 6-летнего мальчика, оставшегося на балконе одного

СЕГОДНЯ 09:42 2019-11-15T09:45:25+03:00

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По телефону "112" позвонили очевидцы и сообщили, что с балкона четвертого этажа дома 72 на улице Татарстан кричит мальчик. Приехавшие спасатели поднялись по трёхколенной лестнице на крышу пристроя, а затем по лестнице-штурмовке на балкон квартиры. Там плакал и находился в истерике шестилетний мальчик. Он объяснил, что мама ушла, а он остался на балконе один. Сам открыть дверь в квартиру не может, просит помощи.

В ожидании мамы мальчика пожарный успокоили ребенка, устроили с ним игры.

- Затем ребёнка передали прибывшей матери, медикам "Скорой помощи" и инспектору ПДН, - сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана. - Предостерегаем, что оставление детей без присмотра чревато и более печальными последствиями.

ИСТОЧНИК KP.RU