2019-11-15T15:35:31+03:00
Звезды

В Казани пройдет новогоднее представление "Новогоднее приключение на острове веселых птиц"

Мероприятие состоится в кинотеатре "Мир" в 18.00: 28, 29 декабря 2019 года, 2,3,4,5,6 января 2020 года
Лика ИСАЕВА
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Мероприятие состоится в кинотеатре "Мир"Мероприятие состоится в кинотеатре "Мир"Фото: Из материалов пресс-службы
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Далеко в океане расположился затерянный остров веселых птиц. Каждый год птицы ждут с нетерпением самого главного праздника – встреча Нового года, символом которого считается яйцо. Именно оно приносит счастье и радость всем птицам.

Малифисента, злая волшебница, разузнав о празднике птиц приказывает своим свиньям – воинам выкрасть яйцо, чтобы праздник не состоялся. Ее коварный план осуществляется.

Остров поглотили паника и уныние. Но одна птица находит древнюю книгу предков, где написано, как спасти остров и волшебное яйцо - «Злую волшебницу победит зеленый великан и его возлюбленная». Птицы сразу понимают, что зеленый великан – это их давний друг Шрэк, а его верная спутница – Фиона. Чтобы попросить о помощи, они связываются с друзьями по скайпу и делятся своим горем. Шрэк и Фиона не отказывают птицам и выдвигаются в Трансельванию, по пути забрав двух помощников с острова.

Команда героев в неистовой борьбе побеждают злую волшебницу Малифисенту и ее злобных воинов – свинов. Птицы возвращают свое волшебное яйцо, тем самым вернув Новый год всем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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