В Татарстане охранник скончался от травм, попал под лошадь с телегой

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-15T09:15:38+03:00

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В своем доме в селе Тявгельдино Апастовского района республики в понедельник, 11 ноября, скончался 52-летний местный житель. Он работал охранником на предприятии «СХП Свияга». Накануне, в воскресенье, он помогал на ферме доставлять корм для животных. Его привлекли к работе скотником, но инструкцию по правилам безопасности он не проходил. Несмотря на это, мужчину допустили к работам на ферме. В тот день при транспортировке корма для скота, управляя запряженной в телегу лошадью, мужчина, при неустановленных обстоятельствах упал под лошадь. Животное наступило на него, а затем провезла по нему телегу. Вместо того, чтобы отправить пострадавшего в больницу, сотрудники фермы привезли его домой, где на следующий день мужчина скончался от полученных травм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU