2019-11-15T09:15:38+03:00
Происшествия

В Татарстане охранник скончался от травм, попал под лошадь с телегой

Вместо больницы с места происшествия его увезли домой
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
По факту гибели мужчины возбуждено уголовное делоПо факту гибели мужчины возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В своем доме в селе Тявгельдино Апастовского района республики в понедельник, 11 ноября, скончался 52-летний местный житель. Он работал охранником на предприятии «СХП Свияга». Накануне, в воскресенье, он помогал на ферме доставлять корм для животных. Его привлекли к работе скотником, но инструкцию по правилам безопасности он не проходил. Несмотря на это, мужчину допустили к работам на ферме. В тот день при транспортировке корма для скота, управляя запряженной в телегу лошадью, мужчина, при неустановленных обстоятельствах упал под лошадь. Животное наступило на него, а затем провезла по нему телегу. Вместо того, чтобы отправить пострадавшего в больницу, сотрудники фермы привезли его домой, где на следующий день мужчина скончался от полученных травм.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в СУ СКР Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ приобрел контрольную долю в сервисе управления недвижимостью «Домиленд»
В Казани пожарные выручили 6-летнего мальчика, оставшегося на балконе одного
В Казани пройдут рождественские концерты
Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина
Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов