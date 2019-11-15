2019-11-15T08:48:56+03:00
Звезды

В Казани пройдут рождественские концерты

Мероприятия состоятся в Г
Лика ИСАЕВА
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Жителей Казани приглашают на концерты в ГБКЗ имени Салиха СайдашеваЖителей Казани приглашают на концерты в ГБКЗ имени Салиха Сайдашева
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В столице Татарстана в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева начинаются рождественские концерты. Публикуем анонсы предстоящих культурных мероприятий:

- 28 декабря «Возвращение романса». Старинные и современные романсы, песни разных стран и эпох исполняет заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина.

- 29 декабря «Новогодний бал-маскарад». Это калейдоскоп из популярных классических и эстрадных произведений: вальсы, танго, музыка из зарубежных и отечественных кинофильмов, арии и романсы русских, татарстанских, европейских композиторов, джазовые мелодии. На сцене - камерный оркестр «Renaissance» - 16 девушек, профессиональных музыкантов.

- 30 декабря «Новый год по-Венски» с оркестром «Новая музыка» под управлением заслуженной артистки РТ Анны Гулишамбаровой (единственной в республике женщины-дирижера).

- 3 января Christmas Jazz Bells (Duet) - вечер джаза. Андрей Руденко (фортепиано) и Азат Баязитов (саксофон) представят авторские обработки рождественских песен и любимых всеми новогодних мелодий, таких как «В лесу родилась ёлочка», «Santa Claus is coming», «Jingle bells».

- 4 января «Рождество при свечах. Магия квартета». Паганини на балалайке-контрабасе, «Bésame mucho» в исполнении русских народных инструментов, классически чистое звучание струнных инструментов, «ангельское» пение вокалистов, - в камерной обстановке зимнего вечера при свечах четыре квартета выступят в самых разнообразных амплуа.

- 5 января «Снежность». Русские народные и авторские песни в современных аранжировках - «Ой, мороз», «Валенки», «Оренбургский платок», «Ох, мамочка», «Субботея», рождественские колядки, популярная музыка из кинофильмов и зажигательные русские и татарские инструментальные композиции.

Начало всех вечерних концертов «Рождественского фестиваля» в 18.00.

- 6 января в 11.00 и 14.00 - «Свет Вифлеемской звезды». В рождественский сочельник в ГБКЗ им.Сайдашева будет звучать орган: рождественские хоралы И. С. Баха, Ноэли (вариации на рождественскую тему) Л.К.Дакена, Танго для органа Ги Бове, а также фрагменты из Мессы аргентинского композитора А. Рамиреса «Рождество Господне».

Днем Государственный Большой концертный зал им.С.Сайдашева приготовил новогодние представления для детей: их ждут «Волшебные сказки Андерсена». Рассказчик - Рустем Галич (Нью-Йорк).

22, 28 и 29 декабря 2019, 3, 4 и 5 января 2020. Начало детских представлений в 10.30 и в 13.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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