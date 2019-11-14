Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:04 2019-11-14T19:04:27+03:00

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Стало известно, что из бюджета Чувашии выделили 1,9 миллиарда рублей на содержание региональных и межмуниципальных дорог в течение 3 лет - с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 годов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет выбран не один. Так, 26 ноября посредством аукциона будет определен победитель тендера на содержание дорог в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском и Яльчикском районах.

2 декабря – победители тендеров на содержание дорог в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красночетайском, Порецком, Шумерлинском районах, и в Ибресинском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Ядринском и Янтиковском районах.

А 3 декабря – победитель тендера на содержание дорог в Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском и Чебоксарском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU