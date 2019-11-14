2019-11-14T19:04:27+03:00
Общество

Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей

Посредством аукциона будет выбрано 4 подрядчика
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупокСоответствующий тендер опубликован на сайте госзакупокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно, что из бюджета Чувашии выделили 1,9 миллиарда рублей на содержание региональных и межмуниципальных дорог в течение 3 лет - с 1 января 2020 по 31 декабря 2022 годов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Подрядчик будет выбран не один. Так, 26 ноября посредством аукциона будет определен победитель тендера на содержание дорог в Батыревском, Комсомольском, Шемуршинском и Яльчикском районах.

2 декабря – победители тендеров на содержание дорог в Алатырском, Аликовском, Вурнарском, Красночетайском, Порецком, Шумерлинском районах, и в Ибресинском, Канашском, Моргаушском, Урмарском, Ядринском и Янтиковском районах.

А 3 декабря – победитель тендера на содержание дорог в Козловском, Красноармейском, Мариинско-Посадском, Цивильском и Чебоксарском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов