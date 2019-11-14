Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском

СЕГОДНЯ 18:52 2019-11-14T18:52:15+03:00

Глава Чувашии отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республики Фото: Сергей МОРКОВКИН

Однако на это республике нужно время

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В четверг, 14 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами. На мероприятии он, в частности, заявил о запуске троллейбуса, который будет курсировать между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Игнатьев отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республики. После он заметил, что за год запустить новый маршрут не получится – нужно время, чтобы посчитать стоимость всех расходов и выделить деньги на запуск троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU