2019-11-14T18:52:15+03:00
Общество

Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском

Однако на это республике нужно время
Алина ГАБДУЛИНА
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Глава Чувашии отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республикиГлава Чувашии отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республикиФото: Сергей МОРКОВКИН
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В четверг, 14 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами. На мероприятии он, в частности, заявил о запуске троллейбуса, который будет курсировать между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Игнатьев отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республики. После он заметил, что за год запустить новый маршрут не получится – нужно время, чтобы посчитать стоимость всех расходов и выделить деньги на запуск троллейбуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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