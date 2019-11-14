Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Однако на это республике нужно время
Глава Чувашии отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республикиФото: Сергей МОРКОВКИН
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В четверг, 14 ноября, глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с журналистами. На мероприятии он, в частности, заявил о запуске троллейбуса, который будет курсировать между Чебоксарами и Новочебоксарском.
Игнатьев отметил, что троллейбусы – самый экологичный вид транспорта, что очень принципиально для правительства республики. После он заметил, что за год запустить новый маршрут не получится – нужно время, чтобы посчитать стоимость всех расходов и выделить деньги на запуск троллейбуса.
ИСТОЧНИК KP.RU