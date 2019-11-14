В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов

СЕГОДНЯ 16:28 2019-11-14T16:28:42+03:00

Всего, на начало ноября, на это в Татарстане было направлено 20,7 миллиарда рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На заседании Счетной палаты Татарстана глава республиканского Минфина Фарид Абдулганиев сообщил, что 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов. Речь идет о сумме в 18,3 миллиарда рублей.

Всего, на начало ноября, на это в Татарстане было направлено 20,7 миллиарда рублей. Из которых 14,8 миллиарда – это деньги из федерального бюджета. По словам Фарида Абдулганиева, работы в этом направлении идут в плановом режиме. Все оставшиеся работы должны быть завершены до 18 ноября 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU