В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
На заседании Счетной палаты Татарстана глава республиканского Минфина Фарид Абдулганиев сообщил, что 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов. Речь идет о сумме в 18,3 миллиарда рублей.
Всего, на начало ноября, на это в Татарстане было направлено 20,7 миллиарда рублей. Из которых 14,8 миллиарда – это деньги из федерального бюджета. По словам Фарида Абдулганиева, работы в этом направлении идут в плановом режиме. Все оставшиеся работы должны быть завершены до 18 ноября 2019 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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