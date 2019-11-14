В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
В 21.38 в среду, 13 ноября, в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Малые Маламасы, что в Марий Эл. О возгорании сообщили местные жители.
Прибывшие на место ЧП пожарные, оперативно ликвидировали возгорание. Несмотря на это, площадь пожара составила 220 квадратных метров. Уничтожены были как жилой дом, так и надворные постройки.
Фото: пресс-служба МЧС Марий Эл
Позже выяснилось, что на момент возгорания в доме находилась 14-летняя дочь хозяев. Она топила печь. В какой-то момент в руках школьницы загорелось полотенце, которые она держала перед топочным отверстием, чтобы дым не попадал в помещение.
Девочка самостоятельно потушила полотенце, а после отнесла его в сени. Вернувшись домой, она услышала треск в сенях. Они загорелись. Школьница покинула дом через окно и не пострадала, сообщает МЧС республики.
ИСТОЧНИК KP.RU
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