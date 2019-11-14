Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
Верховный суд Татарстана поставил точку в уголовном деле об убийстве и изнасиловании жительницы Бугульмы. Еще осенью 2018 года за одним из гаражных комплексов обнаружили тело женщины. Экспертиза показала, что ее сначала изнасиловали, используя твердый предмет, а потом задушили.
В ходе расследования выяснилось, что к расправе над погибшей причастен ее приятель. Задержанный мужчина во время допросов рассказал, что нашел на помойке выброшенные кем-то фаллоимитаторы. Он взял их, выпил спиртного и направился в гости к своей любовнице.
Мужчина предложил заняться интимом с использованием найденных на помойке фалоимитаторов. Пара практиковала жесткий секс, в ходе которого осужденный задушил любовницу. Поняв, что та уже не подает признаков жизни, мужчина вывез ее тело на коляске в гаражный комплекс.
По решению Верховного суда Татарстана за убийство и изнасилование мужчина проведет ближайшие 16 лет в колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU