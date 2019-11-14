2019-11-14T18:04:51+03:00
Происшествия

Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии

Когда он понял, что женщина уже не подает признаков жизни, то вывез ее тело на коляске в гаражный комплекс
Дмитрий РОМАНОВ
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Верховный суд Татарстана поставил точку в уголовном деле об убийстве и изнасиловании жительницы Бугульмы. Еще осенью 2018 года за одним из гаражных комплексов обнаружили тело женщины. Экспертиза показала, что ее сначала изнасиловали, используя твердый предмет, а потом задушили.

В ходе расследования выяснилось, что к расправе над погибшей причастен ее приятель. Задержанный мужчина во время допросов рассказал, что нашел на помойке выброшенные кем-то фаллоимитаторы. Он взял их, выпил спиртного и направился в гости к своей любовнице.

Мужчина предложил заняться интимом с использованием найденных на помойке фалоимитаторов. Пара практиковала жесткий секс, в ходе которого осужденный задушил любовницу. Поняв, что та уже не подает признаков жизни, мужчина вывез ее тело на коляске в гаражный комплекс.

По решению Верховного суда Татарстана за убийство и изнасилование мужчина проведет ближайшие 16 лет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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