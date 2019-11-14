2019-11-14T17:49:59+03:00
Спорт

"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"

Казанцы в гостях уступили со счетом 76:81
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Димитрис Прифтис.Димитрис Прифтис.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

13 октября казанский УНИКС на выезде уступил словенской «Олимпии» со счетом 81:76. В конце третьей четверти паркет покинул главный тренер татарстанской команды Димитрис Прифтис. Наставник УНИКСа признал, что был неправ в эпизоде со своим удалением.

– Был сложный игровой момент в ходе атаки «Олимпии». Мне показалось, что хозяева нарушили правила. У арбитров было другое мнение, «Олимпия» забила трехочковый. Я не сдержал своих эмоций, о чем сожалею, мое поведение было некорректным. Я это признаю и прошу меня извинить, – передает слова тренера пресс-служба клуба. – Матч для нас был очень сложным, защищались мы слишком мягко, не слишком активно атаковали. И допускали много потерь. Но ребята бились до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суд обязал власти Чебоксар отремонтировать участок улицы Гагарина
Содержание дорог в Чувашии на 2020-2022 годы будет стоить 1,9 миллиарда рублей
Глава Чувашии Михаил Игнатьев пообещал запустить троллейбус между Чебоксарами и Новочебоксарском
Набережные Челны попали в топ-10 городов России, жители которых довольны местной властью
Нашел на помойке фалоимитаторы и использовал: любителя жесткого секса за гибель любовницы приговорили к 16 годам колонии
У казанской стройфирмы арестовали автомобиль Audi A4, чтобы выплатить долги по зарплате ее сотрудникам
Пришел в гости и изнасиловал дочь: по обвинению в этом будут судить жителя Чувашии
В Марий Эл школьница случайно подожгла сени дома, что стало причиной крупного пожара
Полиция Казани ищет автодебошира, который стрелял в водителя
В Татарстане освоили 71,3% денег, выделенных в 2019 году на реализацию нацпроектов
Скончался главный тренер сборной команды Татарстана по борьбе на поясах Минхалит Гильманов