"Я не сдержал эмоций": За что удалили наставника УНИКСа в матче с "Олимпией"

СЕГОДНЯ 17:49 2019-11-14T17:49:59+03:00

Изменить размер текста: A A

13 октября казанский УНИКС на выезде уступил словенской «Олимпии» со счетом 81:76. В конце третьей четверти паркет покинул главный тренер татарстанской команды Димитрис Прифтис. Наставник УНИКСа признал, что был неправ в эпизоде со своим удалением.

– Был сложный игровой момент в ходе атаки «Олимпии». Мне показалось, что хозяева нарушили правила. У арбитров было другое мнение, «Олимпия» забила трехочковый. Я не сдержал своих эмоций, о чем сожалею, мое поведение было некорректным. Я это признаю и прошу меня извинить, – передает слова тренера пресс-служба клуба. – Матч для нас был очень сложным, защищались мы слишком мягко, не слишком активно атаковали. И допускали много потерь. Но ребята бились до конца.

ИСТОЧНИК KP.RU