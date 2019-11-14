Эко-тропы, зоны для отдыха и прогулок: в казанском лесопарке Лебяжье продолжается благоустройство
В Казани продолжается благоустройство территории лесопарка Лебяжье. Соответствующий проект был подготовлен в 2017 году, и сейчас администрация Кировского и Московского районов города порадовала казанцев фотографиями обновленных дорожек.
Так, в лесопарке появились эко-тропы, зоны для отдыха и уютных прогулок, а также освещение. Несмотря на то, что процесс благоустройства территории еще не завершен, погулять там можно уже сейчас.
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
Казанцам пришлись по душе фотографии преобразившегося лесопарка:
"Боже, как там становится хорошо! Лишь бы люди берегли!"
"Летом это было любимое место для прогулок"
"Благоустройство поражает. Вдоль воды гуляли от леса до деревянной дорожки, и возникла мысль, что если где-то посередине этой речки ещё сделают мостик, как в парке Урицкого, станет совсем волшебно"
Напомним, суть проекта заключалась в соединении всех трех озер – Лебяжье, Глубокое, Изумрудное, в единую систему.
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
Фото: www.instagram.com/kirmos_info
ИСТОЧНИК KP.RU