В Объединенных Арабских Эмиратах Татарстан получил награду за вклад в развитие толерантности

СЕГОДНЯ 15:08 2019-11-14T15:09:05+03:00

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14 ноября, на Всемирном саммите толерантности в Дубае Татарстан был удостоен специальной награды за вклад в ее развитие. Фотографию приза на своей соцстранице опубликовал президент республики Рустам Минниханов.

Фото: instagram.com/rusminnikhanov

В рамках мероприятия Минниханов встретился с министром толерантности Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном бен Мубарак Аль Нахайяном.

- Президент Татарстана подчеркнул, что данный форум является уникальной площадкой для диалога между цивилизациями, культурами и религиями, что случит укреплению сотрудничества между странами, - сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

В саммите помимо президента Татарстана принял участие и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Он выступал в качестве эксперта по вопросам организации деятельности мусульманских религиозных организаций в условиях поликонфессионального и многонационального общества России.

Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU