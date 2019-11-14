В Объединенных Арабских Эмиратах Татарстан получил награду за вклад в развитие толерантности
14 ноября, на Всемирном саммите толерантности в Дубае Татарстан был удостоен специальной награды за вклад в ее развитие. Фотографию приза на своей соцстранице опубликовал президент республики Рустам Минниханов.
Фото: instagram.com/rusminnikhanov
В рамках мероприятия Минниханов встретился с министром толерантности Объединённых Арабских Эмиратов шейхом Нахайяном бен Мубарак Аль Нахайяном.
- Президент Татарстана подчеркнул, что данный форум является уникальной площадкой для диалога между цивилизациями, культурами и религиями, что случит укреплению сотрудничества между странами, - сообщает пресс-служба главы республики.
Фото: пресс-служба президента Татарстана
В саммите помимо президента Татарстана принял участие и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. Он выступал в качестве эксперта по вопросам организации деятельности мусульманских религиозных организаций в условиях поликонфессионального и многонационального общества России.
Фото: пресс-служба ДУМ Татарстана
ИСТОЧНИК KP.RU