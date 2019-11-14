2019-11-14T14:26:26+03:00
Общество

Всех завучей школ Набережных Челнов вызовут в Следком Татарстана из-за подростковых группировок

По словам уже задержанных детей, две трети учеников города состоят в преступных группах
Алина ГАБДУЛИНА
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По факту вымогательств подростками в городе возбуждено 6 уголовных делПо факту вымогательств подростками в городе возбуждено 6 уголовных делФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В гимназии №26в Набережных Челнов состоялось совещание с завучами и директорами местных школ. В нем принял участие начальник службы ФСБ Татарстана в городе Сирен Галиакберов. На встрече обсуждались 6 уголовных дел, возбужденных по факту вымогательств, которые совершались группой подростков.

Следователь следственного комитета Татарстана Станислав Хораськин отметил, что, по словам подозреваемых, в преступных группах состоят уже две трети школьников города.

Администрации школ призвали не скрывать случаи проявления пропаганды движения АУЕ (Арестанский уклад един - Ред.). В итоге все завучи учебных учреждений Набережных Челнов будут вызваны в следственный комитет Татарстана.

Напомним, подростков, устроивших настоящий террор в Набережных Челнах, начали разыскивать после того, как в полицию обратились родители двух несовершеннолетних. 1 октября неизвестные подростки угрожали расправой 13-летнему школьнику, требуя от него две тысячи рублей. А 14 октября группа вымогала деньги у 16-летнего подростка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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