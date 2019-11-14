Теперь еще и 45-я: в Ульяновске из-за вспышки пневмонии на карантин закрыты уже две школы

СЕГОДНЯ 14:04 2019-11-14T14:04:50+03:00

Еще в одном учебном заведении по домам распустили учащихся двух классов

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В Ульяновске в последнее время участились случаи заболевания школьников пневмонией. Так, в период с 27 октября по 12 ноября на территории города зарегистрировано 44 случая внебольничной пневмонии среди учащихся в общеобразовательных учреждений и 2 случая кори среди детей.

В связи с этим введен карантин сразу в двух школах - № 45 и №61, где зарегистрировано 12 и 15 случаев внебольничной пневмонии соответственно. Там занятия прекращены полностью. Напомним, что 61-ю школу на карантин закрыли еще на прошлой неделе. Занятия там прекращены до 17 ноября.

- При этом обучение ребят продолжится. Задание они будут получать от учителей через «Сетевой город», его выполнение также дистанционно будет контролироваться педагогами, – рассказала начальник управления образования администрации города Ульяновска Светлана Куликова.

Что касается 45-й школы, то карантин там введен с 13 по 22 ноября. Именно такие даты обозначены на сайте учебного заведения.

Кроме того, в школе №28 зарегистрировано 12 случаев внебольничной пневмонии среди учащихся, поэтому по решению администрации школы, учащиеся 4Б и 5Б классов распущены по домам.

В Гимназии №34 данный диагноз подтвердился у 5 детей, по решению администрации учреждения на период с 15 октября по 25 октября учащиеся были отправлены по домам, на сегодняшний день в данном общеобразовательном учреждении все дети выписаны в удовлетворительном состоянии, образовательный процесс возобновлён.

- На сегодняшний день все дети получают медицинскую помощь. В Ульяновскую детскую городскую клиническую больницу было госпитализировано 22 человека, в Областную детскую клиническую больницу имени Ю.Ф. Горячева – 2 пациента, в Областную детскую инфекционную больницу – 16 школьников, лечение на дому получают 4 ребенка. В настоящее время 19 юных пациентов выписано из медучреждений в удовлетворительном состоянии. За контактными детьми установлено ежедневное медицинское наблюдение, - сообщили в региональном Минздраве.

Как отмечает врач-пульмонолог, заведующая пульмонологическим отделением Ульяновской областной клинической больницы Ирина Галушина, пневмония – острое заболевание, при котором поражаются нижние дыхательные пути. При повышении температуры тела, появлении кашля, насморка, боли в горле необходимо сразу обратиться к врачу. Недопустимо, чтобы больной посещал детский сад или школу, шел на работу. Это не только опасно для окружающих, но и приведет к утяжелению состояния самого больного.

Кроме того, по словам специалистов министерства здравоохранения Ульяновской области, 11 ноября в Ульяновске зарегистрировано 2 случая кори среди детей 2016 и 2018 года рождения, проживающих в одной семье.

Был определён круг контактных лиц – 7 детей и 9 взрослых, за которыми установлено медицинское наблюдение. Одному ребёнку из числа контактных проведена серопрофилактика, 3 ребёнка из числа контактных имеют сведения о вакцинации против кори. Обстоятельства заболевания уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU