В Казани пройдет концерт абонемента "Играем в театр" - "Сказки датского королевства"

СЕГОДНЯ 13:23 2019-11-14T13:23:27+03:00

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В Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева 17 ноября, в воскресенье, в 12.00 состоится новый концерт из серии абонемента «Играем в театр».

В воскресенье зрителям будут представлены два театрализованных представления: по сказкам Г.Х. Андерсена и сказам П. Бажова. Участниками представлений станут как профессиональные исполнители, так и юные музыканты, артисты, танцоры из Детской школы искусств им. М. А. Балакирева и детских музыкальных школ Казани.

«Сказки Датского королевства»

Датский писатель Ганс Христиан Андерсен – очень необычный сказочник, потому что он умел слышать истории, которые рассказывают звери, птицы, растения и даже предметы! Да-да, самые обыкновенные предметы: стол, стул, лампа или, например, бумага, гусиное перо, чернильница. Подождите, кажется, это уже начало спектакля… Представьте себе, какая веселая путаница произойдет, если по вине Чернильницы и Пера персонажи перепутают свои сказки?

Сопровождать переполох в Датском королевстве будет музыка европейских и российских композиторов.