2019-11-14T12:28:44+03:00
Общество

Уникальные бесплатные обучающие программы для предпринимателей и тех, кто только хочет открыть свое дело, от Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан

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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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Программа «Школа предпринимательства» создана АО «Корпорация «Малого и среднего предпринимательства», нацелена на обучение действующих предпринимателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес.

Участники программы смогут проанализировать свой бизнес, выявить свои ошибки и оптимизировать свою деятельность.

После обучения по программе «Школа предпринимательства» бизнесмены расширят свои знания о том, как проводить маркетинговые исследования, как продвигать свои товары, управлять человеческими ресурсами, оптимизировать товарно-материальные запасы, вести бухгалтерский учет и эффективнее управлять предприятием (менеджмент).

Также в «Доме предпринимателя» проходит программа «Азбука предпринимателя».

Программу могут посетить как потенциальные, так и начинающие предприниматели.

На этой программе ведется обучение по разработке бизнес-плана с целью дальнейшей реализации бизнес-проекта.

А программа «Мама-предприниматель», нацеленная на формирование у женщин необходимых знаний для открытия своего дела, поможет воплотить в жизнь бизнес-идеи, которые не удавалось реализовать самостоятельно.

Обучение по программе «Мама-предприниматель» проходит в форме пятидневного тренинга-интенсива с погружением в деловую среду, разработкой бизнес-проектов и менторской поддержкой.

Узнать подробную информацию о программах обучения и ближайшую дату тренинга можно написав на почту mail@fpprt.ru.

А также подписывайтесь на страничку Фонда поддержки предпринимательства в Инстаграме и будьте в курсе всех событий.

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@TrueKPRU
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