В Татарстане во время пожара пострадала семья из трех человек
Пожар в частном доме на улице Ленина в селе Нижние Шитцы в Сабинском районе республики начался в 6.20 в среду, 13 ноября. Возгораие заметили соседи, и сразу вызвали огнеборцев. К их приезду мансардный этаж дома полыхал открытым огнем.
В доме проживали 47-летний хозяин, его 45-летняя жена и их восьмилетняя дочь. Всех троих удалось спасти и доставить в больницу. У мужчины 98% ожогов тела, у его супруги - 20%, у девочки 9%.
Общая площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
- Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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