СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-14T11:29:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Стало известно, что с начала 2019 года в Чувашии отловили 2 тысячи беспризорных собак. Еще столько же, согласно информации из муниципалитетов, предстоит отловить до конца года. Об этом сообщил руководитель Госветслужбы республики Сергей Скворцов на заседании правительства региона.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил Скворцова докладывать ему, какие меры по отлову животных предпринимаются.

- У нас в стране гуманные законы, но порядок в этом вопросе надо наводить и поддерживать. Мы ветеринарную службу практически полностью оснастили всем необходимым, работу продолжим и в следующем году. Поэтому вы должны работать на результат – обеспечивать ветеринарно-санитарное благополучие на территории Чувашии, - передает слова Игнатьева пресс-служба администрации главы.

ИСТОЧНИК KP.RU