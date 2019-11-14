Казань выделит 15 миллионов рублей на разработку концепции запуска метробусов

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-14T11:10:40+03:00

Документ включит в себя размещения остановок, инженерных коммуникаций, требования к автобусным паркам, протяженность маршрутов, вопросы безопасности работы транспорта

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Из бюджета Казани выделят 15 миллионов рублей на разработку концепции запуска пилотных маршрутов скоростного автобусного сообщения (метробусов). Такой тендер опубликован на сайте госзакупок.

Исполнитель заявки должен будет проанализировать возможность реализации трех вариантов маршрутов метробусов в Казани с учетом текущей и перспективной транспортной инфраструктуры города и перспективного градостроительного развития.

Концепция должна включить в себя места размещения остановок, инженерных коммуникаций, требования к автобусным паркам для размещения транспорта, протяженность маршрутов, вопросы безопасности работы метробусов, организации дорожного движения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 29 ноября. Рассматриваться они будут в декабре текущего года. Работы нужно будет выполнить в течение 8 последующих месяцев после заключения контракта.

ИСТОЧНИК KP.RU