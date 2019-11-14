15 ноября Вахитовский и Приволжский районы Казани останутся без света
Причина этого - плановый ремонт ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций
Электричества не будет с 8.00 до 17.00 и с 8.00 до 18.00 соответственноФото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В пятницу, 15 ноября, жители ряда домов Вахитовского и Приволжского районов Казани останутся без электричества. Причина этого – очередной плановый ремонт линий электропередач и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций, а также техническое обслуживание оборудования распределительных подстанций.
Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в доме №65 на улице Габдуллы Тукая. А с 8.00 до 18.00 – в домах частного сектора в Приволжском районе, расположенных по улицам 2-я Землемерная и Землемерная.
ИСТОЧНИК KP.RU