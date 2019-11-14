В Чебоксарах спасатели сняли с крыши балкона кота

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-14T09:35:37+03:00

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Жительница Чебоксар несколько дней искала своего кота. Животное отправилось на прогулку несколько дней назад, и долго не возвращалось. Тогда хозяйка отправилась разыскивать его сама и обнаружила пропажу на козырьке балкона чужого многоэтажного дома. Самостоятельно спуститься кот не мог, а хозяйка не смогла достать его. Женщина вызвала сотрудников Чувашской республиканской поисково-спасательной службы.

- При помощи альпснаряжения спустились на крышу балкона, - рассказали в ЧРПСС. - Сняли кота, и передали еГО хозяйке. Вот так кот погулял по крышам, а заодно заставил спасателей вспомнить навыки альпподготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU