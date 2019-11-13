2019-11-13T19:58:31+03:00
Спорт

Попасть на матч «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в Давосе можно за 10 франков

Декабрьское «зеленое дерби» состоится в Швейцарии
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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13 ноября стартовала продажа билетов на матч «Салават Юлаев» − «Ак Барс», который пройдёт 23 декабря в швейцарском Давосе в рамках KHL World Games.

Стоимость билетов на игру – от 10 до 40 швейцарских франков в зависимости от выбранного места. Если перевести на российские деньги, то это от 600 до 2,5 тысяч рублей. Дети до 6 лет смогут попасть на стадион бесплатно в сопровождении родителей, для подростков от 7 до 19 лет стоимость билета составит 50% от его изначальной цены.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» сыграют матч регулярного чемпионата КХЛ на Eisstadion Davos в рамках KHL World Games – проект был запущен в прошлом сезоне. Тогда ЦСКА и СКА в Вене сыграли против «Слована», а в Таллине – против рижского «Динамо».

В этом году открыт сайт KHL World Games: там доступна различная информация о проекте на английском и немецком языках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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