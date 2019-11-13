2019-11-13T19:30:17+03:00
Общество

90-летняя пенсионерка из Ульяновска поменяла 150 тысяч рублей на билеты банка приколов

Она поверила мошеннице
Владимир КРУПСКИЙ
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Пенсионерка поверила аферистке.Пенсионерка поверила аферистке.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В полицию обратилась 90-летняя пенсионерка из Ульяновска. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.

Женщина рассказала, что в дневное время к ней домой пришла женщина, представившаяся соцработником, которая поинтересовалась у пенсионерки наличием накоплений. Получив положительный ответ, злоумышленница стала убеждать пожилого человека, что старые купюры Банка России обесцениваются, поэтому их необходимо поменять на новые прямо сейчас.

Не раздумывая, потерпевшая согласилась. После чего женщина вручила пенсионерке конверт с якобы новыми купюрами и скрылась. Когда потерпевшая его открыла, то обнаружила вместо денег билеты «Банка приколов» и обратилась в полицию. По ее словам, мошеннице пенсионерка отдала 150 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Пока вычислить злоумышленницу не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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