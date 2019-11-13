2019-11-13T15:49:54+03:00
Общество

В Казань прибыл Ломоносовский обоз

Одаренным школьникам проведут экскурсию по крупным предприятиям республики
Софья ВАЛЕЕВА
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40 старшеклассников отправились с Ломоносовским обозом в путь по России40 старшеклассников отправились с Ломоносовским обозом в путь по РоссииФото: Из материалов пресс-службы
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В столицу Татарстана прибыли 40 старшеклассников из разных регионов России, которые принимают участие в уникальном федеральном проекте «Ломоносовский Обоз. Великий Шелковый путь». В 2019 году маршрут обоза пройдет по пяти городам – важнейшим точкам исторического Шёлкового пути: Уфа- Набережные Челны-Казань-Чебоксары-Нижний Новгород. В Казани участники Обоза встретятся с руководством вузов и предприятий, выдающимися соотечественниками и уроженцами республики. Им проведут экскурсии на ведущие предприятия города - КАПО им. Горбунова - филиал ПАО Туполев (ОАК). Они смогут оценить перспективы получения высшего образования и посетить Казанский НИТУ им. А. Н. Туполева, Технопарк Технополис и Университет ИННОПОЛИС, ИТ Лагерь Байтик, Казанский технологический университет (КНИТУ), Казанское высшее танковое командное Краснознамённое училище (КВТКУ), Казанский технический университет им. Туполева. Также ждет насыщенная лекционная и культурная программа.

- Талантливые школьники со всей России смогут детально изучить потенциал регионов ПФО, получить доступ на закрытые предприятия и пообщаться с первыми лицами региональной промышленности, чтобы в будущем занять место среди профессионалов – творцов и созидателей передовой экономики, - говорит исполнительный директор «АНО «Звезда» Владимир Скрипниченко.

Основная задача проекта «Ломоносовский Обоз. Шёлковый путь» - дать стимул к личностному росту, рассказать о возможностях первого трудоустройства молодых специалистов в России, а также запустить образовательную и трудовую миграцию, повысить качество жизни молодых россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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