Татарстанская таможня не пропустила санкционный хамон

СЕГОДНЯ 15:24 2019-11-13T15:24:08+03:00

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Во время таможенного контроля посылки из Германии сотрудники Казанского почтового таможенного поста Татарстанской таможни обнаружили две картонные коробки. В них находились два окорока, упакованных в герметичную вакуумную полимерную упаковку. Оказалось, что вместе с хамоном, произведенным в Испании, пересылали две разделочные доски и два ножа.

- В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза "О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе", данный товар подлежит контролю государственного ветеринарного надзора, - сообщили в Татарстанской таможне. - Выполнение ветеринарно-санитарных и противоэпизоотических мероприятий направлены на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных, заболеваний животных заразными и незаразными болезнями, охрану РФ от заноса из иностранных государств заразных болезней животных, соблюдение ветеринарно-санитарных норм и правил.

Осмотрев содержимое посылки, сотрудник Управления Россельхознадзора Татарстана принял о запрете ввоза на территорию России хамона. Посылку вернули отправителю.

ИСТОЧНИК KP.RU