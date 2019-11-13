В Чувашии сотрудника колонии, где сидят террористы, заподозрили в том, что он забрал у зеков мобильники

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-13T14:41:09+03:00

Нашел, вынес и сам использовал до тех пор, пока на него не вышли сотрудники ФСБ

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В отношении 32-летнего начальника безопасности колонии строгого режима №9, что в Цивильске, возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Как полагает следствие, с февраля по май этого года в исправительном учреждении, где в том числе сидят осужденные за преступления террористической направленности, подозреваемый, будучи еще заместителем, при обыске нашел тайник с мобильниками и аксессуарами к ним.

О своей находке он никому не доложил – просто забрал все себе и вынес из колонии, чтобы самому этим пользоваться. Правда, потом об этом узнали сотрудники ФСБ.

- Сейчас выясняются все подробности произошедшего, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU