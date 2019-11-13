Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-13T14:14:31+03:00

По мнению прокурора, если люди будут пить домашнее пиво, но без крепких спиртных напитков обходиться, то порядка будет везде больше. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Интересный способ пополнить бюджет Чувашии предложил прокурор республики Василий Пословский на заседании регионального правительства.

Глава надзорного органа взял слово во время обсуждения акцизных поступлений от продажи алкоголя и пива, сообщает портал "На связи". Он предложил увеличить производство слабоалкогольного напитка, чтобы это пополнило республиканский бюджет. Да и если варить пиво, то жители региона будут меньше пить крепкий алкоголь.

- И в таком случае и бюджет будет пополняться, и люди будут пить напиток, как квас, взбадривающий, но без каких-либо большего содержания алкоголя… Почему бы это не обозначить как стратегическую линию, в том числе на ближайшее время, а может, на ближайший год? Домашнего пива сегодня практически нигде не найдешь, - говорил Василий Пословский. - Пусть пили бы наше домашнее пиво, и от этого были бы только энергичнее, веселее, практичнее, деловитее… Если люди будут пить домашнее пиво, но без алкоголя обходиться, без водки, без всего остального и других крепких спиртных напитков, то порядка будет везде больше.

ИСТОЧНИК KP.RU