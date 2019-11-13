2019-11-13T14:14:31+03:00
Общество

Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива

На заседании регионального правительства Василий Пословский заявил, что это производство нужно «поставить на рельсы»
Лика ИСАЕВА
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По мнению прокурора, если люди будут пить домашнее пиво, но без крепких спиртных напитков обходиться, то порядка будет везде больше.По мнению прокурора, если люди будут пить домашнее пиво, но без крепких спиртных напитков обходиться, то порядка будет везде больше.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Интересный способ пополнить бюджет Чувашии предложил прокурор республики Василий Пословский на заседании регионального правительства.

Глава надзорного органа взял слово во время обсуждения акцизных поступлений от продажи алкоголя и пива, сообщает портал "На связи". Он предложил увеличить производство слабоалкогольного напитка, чтобы это пополнило республиканский бюджет. Да и если варить пиво, то жители региона будут меньше пить крепкий алкоголь.

- И в таком случае и бюджет будет пополняться, и люди будут пить напиток, как квас, взбадривающий, но без каких-либо большего содержания алкоголя… Почему бы это не обозначить как стратегическую линию, в том числе на ближайшее время, а может, на ближайший год? Домашнего пива сегодня практически нигде не найдешь, - говорил Василий Пословский. - Пусть пили бы наше домашнее пиво, и от этого были бы только энергичнее, веселее, практичнее, деловитее… Если люди будут пить домашнее пиво, но без алкоголя обходиться, без водки, без всего остального и других крепких спиртных напитков, то порядка будет везде больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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