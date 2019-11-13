В ЖК «Салават купере» достроили два новых детсада на 520 мест
Новые дошкольные учреждения находятся на улице Нурихана Фаттаха
Фото: управление образования Казани
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Инспекция Госстройнадзора Татарстана выдала заключения о соответствии двум достроенным детсадам в казанском ЖК «Салават купере».
Они находятся на улице Нурихана Фаттаха и рассчитаны на 520 мест – 260 в каждом из них. В двухэтажных зданиях имеются помещения для младших, средних и старших групп – дети от 1,5 до 7 лет.
При этом у каждой группы есть своя игровая комната, спальня, раздевалка, буфет и туалет. Предусмотрели в данных детсадах и наличие музыкального и физкультурного залов, помещения для занятий, медблок и лифт.
ИСТОЧНИК KP.RU