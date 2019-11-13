2019-11-13T12:57:06+03:00
Звезды

Татарский театр кукол "Экият" отправится на фестиваль в Туркмению

В Ашхабад на III Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья» артисты везут постановку «Коза и Овца»
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Спектакль поехал на фестиваль в АшхабадСпектакль поехал на фестиваль в АшхабадФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

III Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья» пройдет в туркменском Ашхабаде с 19 по 24 ноября. Для артистов татарской группы Татарского государственного театра кукол «Экият» это первая поездка на данное событие.

Выступление пройдет на сцене Туркменского театра кукол 22 ноября, на фестиваль казанцы привезут постановку на татарском языке «Коза и Овца» по сказке поэта Габдуллы Тукая, инсценировка Гарая Рахима.

- Постановка «Коза и Овца», как нельзя лучше, показывает все красочное многообразие татарского народа, она наполнена сочностью сюжета и колоритом образов, - подчеркнули в театре. - Яркие образы героев сказки, неповторимые сценические костюмы, прекрасная музыка, танцы надолго останутся в памяти маленьких зрителей.

Уже известно, что среди участников фестиваля театральные драматические коллективы из Соединенных Штатов Америки, Турции, Эстонии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и театры кукол из Таджикистана, Украины, России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Культура и искусство Татарстана»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанская таможня не пропустила санкционный хамон
В Казани передали в суд дело тату-мастера дело наркозакладчика, избившего полицейских
В Чувашии сотрудника колонии, где сидят террористы, заподозрили в том, что он забрал у зеков мобильники
Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В ЖК «Салават купере» достроили два новых детсада на 520 мест
В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату
«Вынуждены идти на крайние меры»: казанские перевозчики продают свои новые автобусы
За сутки в Ульяновске сбили четырех пешеходов, один погиб
Попросился переночевать: татарстанца задержали за убийство отчима
14 ноября в Вахитовского районе Казани пять домов на день оставят без света
Неэпидемический уровень: за неделю в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан