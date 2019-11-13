Татарский театр кукол "Экият" отправится на фестиваль в Туркмению

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-13T12:57:06+03:00

Спектакль поехал на фестиваль в Ашхабад Фото: Из материалов пресс-службы

В Ашхабад на III Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья» артисты везут постановку «Коза и Овца»

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III Международный фестиваль «Театральное искусство эпохи счастья» пройдет в туркменском Ашхабаде с 19 по 24 ноября. Для артистов татарской группы Татарского государственного театра кукол «Экият» это первая поездка на данное событие.

Выступление пройдет на сцене Туркменского театра кукол 22 ноября, на фестиваль казанцы привезут постановку на татарском языке «Коза и Овца» по сказке поэта Габдуллы Тукая, инсценировка Гарая Рахима.

- Постановка «Коза и Овца», как нельзя лучше, показывает все красочное многообразие татарского народа, она наполнена сочностью сюжета и колоритом образов, - подчеркнули в театре. - Яркие образы героев сказки, неповторимые сценические костюмы, прекрасная музыка, танцы надолго останутся в памяти маленьких зрителей.

Уже известно, что среди участников фестиваля театральные драматические коллективы из Соединенных Штатов Америки, Турции, Эстонии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана и театры кукол из Таджикистана, Украины, России.

ИСТОЧНИК KP.RU