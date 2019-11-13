Попросился переночевать: татарстанца задержали за убийство отчима

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-13T11:45:05+03:00

Утверждается, что парень успел не только зарезать мужчину, но и ранить ножом свою мать

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В одну из больниц Казани с улицы Даурской доставили 40-летнего мужчину с ножевыми ранениями брюшной полости. Несмотря на все усилия врачей он через несколько часов скончался. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Через некоторое время правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого и задержать его. Им оказался 20-летний пасынок погибшего. Проживающий в Лаишевском районе Татарстана парень приехал в Казань. По версии следствия, он пьяным пришел к отчиму, с которым живет его родная мать, и попросился переночевать.

Но разговор не заладился и между ними завязалась потасовка. В ходе последней пасынок и нанес ножом смертельные раны отчиму. После этого парень не успокоился. Когда его мать начала закрывать дверь, он так же ножом ранил ее в руку.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР Татарстана.

Сейчас следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU