В Татарстане к зиме 2019/2020 для уборки на дорогах снега закупили дополнительно более 50 машин
На брифинге в Кабмине Татарстана зам главы Минтранса республики Артем Чукин сообщил, что подрядчики, которые будут обеспечивать в регионе порядок на дорогах зимой 2019/2020, заготовили 395 тысяч тонн пескосоляной смеси и 79 тысяч тонн технической соли для приготовления водно-солевых растворов и распределения в чистом виде. Также готовы подготовлены теплые стоянки и помещения для отдыха рабочих во время дежурства.
В распоряжении дорожных организаций имеются 1 143 единицы спецтехники. Кроме того, в этом году они дополнительно закупили более 50 единиц спецтехники.
ИСТОЧНИК KP.RU