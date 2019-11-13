2019-11-13T08:59:52+03:00
Общество

В Татарстане к зиме 2019/2020 для уборки на дорогах снега закупили дополнительно более 50 машин

Также подрядчики подготовили 395 тысяч тонн пескосоляной смеси и 79 тысяч тонн технической соли
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
Изменить размер текста:

На брифинге в Кабмине Татарстана зам главы Минтранса республики Артем Чукин сообщил, что подрядчики, которые будут обеспечивать в регионе порядок на дорогах зимой 2019/2020, заготовили 395 тысяч тонн пескосоляной смеси и 79 тысяч тонн технической соли для приготовления водно-солевых растворов и распределения в чистом виде. Также готовы подготовлены теплые стоянки и помещения для отдыха рабочих во время дежурства.

В распоряжении дорожных организаций имеются 1 143 единицы спецтехники. Кроме того, в этом году они дополнительно закупили более 50 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Татарстанская таможня не пропустила санкционный хамон
В Казани передали в суд дело тату-мастера дело наркозакладчика, избившего полицейских
В Чувашии сотрудника колонии, где сидят террористы, заподозрили в том, что он забрал у зеков мобильники
Прокурор Чувашии предложил больше варить домашнего пива
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
В ЖК «Салават купере» достроили два новых детсада на 520 мест
В 43 школах Казани учителям не выдавали вовремя зарплату
Татарский театр кукол "Экият" отправится на фестиваль в Туркмению
«Вынуждены идти на крайние меры»: казанские перевозчики продают свои новые автобусы
За сутки в Ульяновске сбили четырех пешеходов, один погиб
Попросился переночевать: татарстанца задержали за убийство отчима
14 ноября в Вахитовского районе Казани пять домов на день оставят без света
Неэпидемический уровень: за неделю в Казани ОРВИ заболели 6 090 горожан