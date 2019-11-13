В Татарстане к зиме 2019/2020 для уборки на дорогах снега закупили дополнительно более 50 машин

СЕГОДНЯ 08:59 2019-11-13T08:59:52+03:00

Также подрядчики подготовили 395 тысяч тонн пескосоляной смеси и 79 тысяч тонн технической соли

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На брифинге в Кабмине Татарстана зам главы Минтранса республики Артем Чукин сообщил, что подрядчики, которые будут обеспечивать в регионе порядок на дорогах зимой 2019/2020, заготовили 395 тысяч тонн пескосоляной смеси и 79 тысяч тонн технической соли для приготовления водно-солевых растворов и распределения в чистом виде. Также готовы подготовлены теплые стоянки и помещения для отдыха рабочих во время дежурства.

В распоряжении дорожных организаций имеются 1 143 единицы спецтехники. Кроме того, в этом году они дополнительно закупили более 50 единиц спецтехники.

ИСТОЧНИК KP.RU