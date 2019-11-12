2019-11-12T18:11:58+03:00
Общество

Пустые бутылки на кофе: в Казани появился первый аппарат по такому обмену

Правда сдавать использованную тару нужно аккуратно, чтобы штрих код нормально считался
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: vk.com/ecologickzn.Фото: vk.com/ecologickzn.
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В столице Татарстана появился первый автомат, который меняет пустые пластиковые бутылки и алюминиевые банки на специальные талоны. Последние можно использовать для покупки кофе.

Такой аппарат был установлен на территории фуд-корта торгового центра по адресу: проспект Победы, 141.

При этом при сдаче стоит быть аккуратным. Класть использованную тару, чтобы аппарат смог считать с нее штрих код, иначе заветного талона на кофе можно и не получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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