В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138
В этот вторник, 12 ноября, в Приволжском районе Казани на территории ЖК «Станция Спортивная» свои двери открыл новый детсад комбинированного типа №138.
Данное дошкольное учреждение, расположенное по адресу: Детский проезд,3, рассчитано на 220 воспитанников. В нем будут работать 11 групп.
В новом детском саду есть спортивный и музыкальные залы, кабинет психолога, а также современные игровые площадки.
Одними из главных направлений, которым будут руководствоваться здесь при воспитании, являются привитие здорового образа жизни и художественно-эстетическое развитие. Сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU