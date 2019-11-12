В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138

СЕГОДНЯ 17:56 2019-11-12T17:56:53+03:00

Он рассчитан на 220 воспитанников

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В этот вторник, 12 ноября, в Приволжском районе Казани на территории ЖК «Станция Спортивная» свои двери открыл новый детсад комбинированного типа №138.

Данное дошкольное учреждение, расположенное по адресу: Детский проезд,3, рассчитано на 220 воспитанников. В нем будут работать 11 групп.

В новом детском саду есть спортивный и музыкальные залы, кабинет психолога, а также современные игровые площадки.

Одними из главных направлений, которым будут руководствоваться здесь при воспитании, являются привитие здорового образа жизни и художественно-эстетическое развитие. Сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU