В Казани жителя Воронежа задержали с более чем полкило наркотиков

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-12T17:18:52+03:00

По его словам, по пути в столицу Татарстана он прихватил из тайника и вовсе около килограмма «синтетики»

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В Казани на улице Выборгская во время патруля сотрудники патрульно-постовой службы задержал 27-летнего парня. Были подозрения, что он может быть причастен к нарушению закона. Во время личного досмотра молодого человека на место прибыла следственно-оперативная группа.

Задержанным оказался житель Воронежа, который приехал в Казань всего лишь неделю назад. При нем полицейские обнаружили и изъяли более 20 свертков, как потом оказалось с синтетическим наркотиком – мефедроном. Общий вес найденного составил 54 грамма.

Как потом рассказал задержанный в отделе полиции, по пути в столицу Татарстана он в одном из городов соседней республики из тайника забрал порядка килограмма «синтетики».

Прибыв на место, парень арендовал жилье, где расфасовал свой «товар» и сделал несколько тайников. А задержали его, когда он хотел разложить подготовленные закладки. В съемной квартире приезжего во время обыска было обнаружено и изъято еще 540 граммов мефедрона, а также более 55 граммов гашиша.

- По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств...в особо крупном размере», - сообщили в УМВД Казани. – Так как задержанный был ранее уже судим за наркотики, то его на время следствия отправили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU