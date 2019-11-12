Тренер Ак Барса о новичках перед игрой с Авангардом: планируем, что будут играть

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-12T16:50:13+03:00

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12 ноября «Ак Барс» примет дома омский «Авангард». Гости отстают от казанцев всего на 5 очков, имея 15 побед в 25 матчах.

Перед встречей тренер «Барсов» Евгений Перов назвал сильные стороны соперника и отметил, что планируется, что в матче сыграют новички команды Виктор Тихонов и Роман Рукавишников.

– Это сильная, организованная команда, в составе которой – опытные, мастеровитые игроки. Неслучайно команда находится в лидерах Востока и играла в финале Кубка Гагарина прошлого сезона. Мы должны в любой ситуации оставаться командой, должны быть голодные до побед. И эта жажда побед у нас должна быть обострённой. Каждый игрок должен сочетать в себе уверенность и опыт профессионала, дух соперничества и честолюбие новичка, – передает слова Перова пресс-служба «Ак Барса». − Мы планируем, что они (Виктор Тихонов и Роман Рукавишников - Ред.) будут играть, верим в этих игроков и в то, что они дополнят нашу команду и сделают её сильнее.

Начало матча в 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU