В Татарстане из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-12T18:24:53+03:00

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, надо глубже изучить ситуацию, проанализировать эти цифры. Фото: иpresident.tatar.ru

Об этом на заседания Кабмина Татарстана сообщил президент региона Рустам Минниханов

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В этот вторник в заседании Кабмина Татарстана по текущему состоянию инвестклимата в регионе в 2019 году принял участие президент республики Рустам Миннихнов.

В частности, президент Татарстана заявил, что в республике из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет.

- Надо глубже изучить ситуацию, проанализировать эти цифры, - отметил Рустам Минниханов. – В других регионах также активно идет работа в этом направлении, и надо изучать их практики, брать их на вооружение.

Также глава региона обратил внимание на необходимость серьезной работы по снижению административных барьеров для малого и среднего предпринимательства.

- Власти должны работать с малым бизнесом, помогать, вовремя поддерживать, - сказал президент Татарстана.

Отметил он и работу по созданию промпарков в районах республики. По его словам, это немалые инвестиции, и важно, чтобы эти площадки потом заполнялись, надо, чтобы бизнес видел их привлекательность.

ИСТОЧНИК KP.RU