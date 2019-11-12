Первым пассажирам «трамвая здоровья» в Нижнекамске раздали конфеты
Необычный вагон создан для того, чтобы напоминать горожанам о правилах активного долголетия
Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского муниципального района
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В Нижнекамске на маршрут вышел «трамвай здоровья». В нем прокатились медработники, которые раздавали первым пассажирам конфеты.
За это горожанам напомнили о правилах активного долголетия, среди которых регулярная диспансеризация, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.
- Вагон будет ездить по всем маршрутам, в нем регулярно будут проводиться профилактические акции, - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
ИСТОЧНИК KP.RU