Первым пассажирам «трамвая здоровья» в Нижнекамске раздали конфеты

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-12T19:31:51+03:00

Необычный вагон создан для того, чтобы напоминать горожанам о правилах активного долголетия

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В Нижнекамске на маршрут вышел «трамвай здоровья». В нем прокатились медработники, которые раздавали первым пассажирам конфеты.

За это горожанам напомнили о правилах активного долголетия, среди которых регулярная диспансеризация, здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.

- Вагон будет ездить по всем маршрутам, в нем регулярно будут проводиться профилактические акции, - сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

ИСТОЧНИК KP.RU