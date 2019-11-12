Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания

СЕГОДНЯ 15:32 2019-11-12T15:32:58+03:00

В Доме правительства республики президент встретился с заслуженным тренером России Еленой Чайковской

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Во вторник, 12 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Еленой Чайковской. Встреча прошла в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба президента региона.

Рустам Минниханов обсудил вопросы развития данного вида спорта в Татарстане, перспективы подготовки и проведения соревнований. Кроме того, Минниханов отметил возможность создания в республике Центра фигурного катания.

ИСТОЧНИК KP.RU