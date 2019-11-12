2019-11-12T15:32:58+03:00
Общество

Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания

В Доме правительства республики президент встретился с заслуженным тренером России Еленой Чайковской
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба президента ТатарстанаФото: пресс-служба президента Татарстана
Изменить размер текста:

Во вторник, 12 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с председателем Всероссийского тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России Еленой Чайковской. Встреча прошла в Доме правительства республики, сообщает пресс-служба президента региона.

Рустам Минниханов обсудил вопросы развития данного вида спорта в Татарстане, перспективы подготовки и проведения соревнований. Кроме того, Минниханов отметил возможность создания в республике Центра фигурного катания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор
В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой
13 ноября в Ульяновске пройдет «круглый стол» с представителями областного Фонда социального страхования
В Казани следственный комитет проверит, на каком основании у пенсионерки изъяты две внучки
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,6%
В 2020 году жители Татарстана будут отдыхать 120 дней
В 2019 году более половины проверенных татарстанских чиновников предоставили неверные сведения о своих доходах
В Казани легковушка сбила насмерть женщину-пешехода
В Казани прокуратура добилась закрытия частного детсада «АртКидс», где были найдены нарушения
Прима-балерина Кристина Андреева покидает Татарский театр оперы и балета
Рустам Минниханов: В Татарстане создается мощная база рынка электронной торговли
За последние 11 лет в Татарстане количество онкобольных выросло на 39%
В Татарстане ищут мужчину, который ушел из дома 27 октября и пропал
13 ноября два района Казани останутся без света
В Чувашии "пьяный" таксист врезался в дерево, пострадал он и его пассажирка
13 ноября жители Кировского района Казани останутся без воды
В Татарстане скончался юморист Ильяс Хасанов, попавший в аварию
В Татарстане загорелась церковная лавка
В Татарстане зек объявил голодовку из-за маленькой зарплаты
В Чебоксарах в столкновении трех автомобилей пострадали 8 человек
14 ноября в Казани состоится концерт памяти Рустема Яхина
13 ноября жителей Кировского района Казани до ночи оставят без воды