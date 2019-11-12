Казань вошла в топ-5 городов России, где жители лучше всех знают английский язык

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-12T17:45:46+03:00

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Казань стала пятым в России городом по знанию его жителями английского языка. Кроме того, в лидеры попали Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург и Владивосток. В целом же Россия находится на 48 месте из 100 в мировом рейтинге владения английским языком.

Опрос проводила международная языковая школа EF Education First. Респондентам предлагался стандартный тест на знание английской лексики и грамматики. Средний балл казанцев составил 50,44.

ИСТОЧНИК KP.RU