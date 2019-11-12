2019-11-12T18:57:33+03:00
Общество

В 2020 году в Татарстане по нацпроекту будут отремонтированы 114 километров дорог

Известно, какие именно улицы Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска будут восстановлены
Алина ГАБДУЛИНА
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О планах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год сообщили на брифинге в Доме правительства ТатарстанаО планах по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год сообщили на брифинге в Доме правительства Татарстана
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В будущем году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Татарстане будет отремонтировано 114 километров дорог. Об этом стало известно на брифинге в Доме правительства республики.

В Казани работы коснуться проспекта Победы от улицы Завойского до третьей транспортной дамбы, улицы Рихарда Зорге на участке от Даурской до Братьев Касимовых, а также улиц Болотникова, Фрунзе и Тэцевская.

В Набережных Челнах восстановят улицу Машиностроительная - от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улицу Раскольникова - от проспекта Дружбы народов до проспекта Хасана Туфана, и проспект Залесный.

В Нижнекамске запланировано построить проспект Мира до пересечения с улицей Корабельной и отремонтировать проспект Шинников - от Баки Урманче до Менделеева.

Отметим, что в 2019 году общая сумма финансирования проекта составила 5,4 миллиарда рублей. Эта деньги ушли на ремонт 77 участков региональный дорог общей протяженностью 108,3 километра, а также 88 улиц в Казани, пять – в Набережных Челнах и еще пять – в Нижнекамске. Кроме того, по нацпроекту в текущем году началось строительство Большого Казанского кольца на участке от улицы Булатов до Технической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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