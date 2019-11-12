13 ноября в Ульяновске пройдет «круглый стол» с представителями областного Фонда социального страхования

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-12T15:21:20+03:00

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В среду, 13 ноября, в 10.00 в конференц-зале Государственного учреждения – Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования по адресу: пер. Кузнецова, д.16, состоится «круглый стол» совместно с информационным партнером Фонда социального страхования Российской Федерации Издательским домом «Комсомольская правда» по теме:

«Обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением льготной категорией граждан»

В заседании примут участие:

1. Фролов Сергей Валентинович – управляющий Государственного учреждения -Ульяновского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ГУ-УРО ФСС РФ)

2. Деревянкина Татьяна Алексеевна – Заместитель управляющего Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования РФ

3. Никишина Виктория Евгеньевна – Консультант-руководитель группы по обеспечению санаторно-курортным лечением льготной категории граждан

4. Чуйков Валерий Глебович - Директор Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной защиты РФ

5. Хваткова Екатерина Григорьевна- Генеральный директор ООО «Орто-Виктум»

6. Шерстнев Сергей Александрович– Председатель комитета Законодательного Собрания Ульяновской области шестого созыва по социальной политике, государственному строительству, местному самоуправлению и развитию гражданского общества

7. Орисенко Алексей Михайлович - Председатель Ульяновской областной организации Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общество Слепых»

8. Калганова Елена Леонтьевна - Председатель Ульяновской областной организации «Всероссийское Общество Инвалидов»

9. Васина Маргарита Ивановна - Председатель Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское Общество Глухих»

10. Мардеев Рафаэль Абдляхатович - Председатель Ульяновской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны»

11. Васильев Анатолий Александрович- Председатель Федерации профсоюзов Ульяновской области

12. Чуйкова Елена Валерьевна - Генеральный директор ООО «Ортопедия»

Аккредитация по телефонам: 8-9503-139028 и электронной почте nbelovakp@gmail.com

Адрес: г.Ульяновск, пер.Кузнецова, 16

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