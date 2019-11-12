2019-11-12T16:12:40+03:00
Общество

Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G

Поделиться:
Фото: предоставлено пресс-службойФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Билайн продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора, в 3 квартале Билайн стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G - прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Билайн в целом по России за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced.

В Республике Татарстан за год сеть «четвертого поколения» увеличилась на 45% и сейчас на 80% сети установлено современное оборудование стандарта 4G. Сеть Билайн была значительно усилена в Казани, Альметьевске, Нижнекамске и Набережных Челнах, а также еще в 38 районах Татарстана.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика.

В конце 3 квартала 2019 года в Республике Татарстан каждый абонент оператора загружает на 57% больше интернет-трафика, чем годом ранее. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет и объем интернет-трафика, который проходит через сеть 4G, вырос в 2 раза. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители Республики Татарстан в среднем ежемесячно скачивают по 11 ГБ.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» Мартин Шкоп:

«Билайн постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. Клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика. Новая технологичная сеть Билайн даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первым пассажирам «трамвая здоровья» в Нижнекамске раздали конфеты
В Казани обсудят установку новогодней елки и колеса обозрения в парке Урицкого
Брызнул газом из баллончика и зарезал: житель Чувашии, не пробывший на свободе и года, снова пойдет под суд
В 2020 году в Татарстане по нацпроекту будут отремонтированы 114 километров дорог
23 ноября в центре Казани пройдет шествие Дедов Морозов
В Татарстане из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет
Пустые бутылки на кофе: в Казани появился первый аппарат по такому обмену
В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138
Казань вошла в топ-5 городов России, где жители лучше всех знают английский язык
9,2 миллиона рублей субсидий за несуществующую недвижимость: в Татарстане будут судить главу районного БТИ
В Казани жителя Воронежа задержали с более чем полкило наркотиков
Тренер Ак Барса о новичках перед игрой с Авангардом: планируем, что будут играть
В Марий Эл "беременная проститутка" требовала у клиента деньги на аборт
В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор
Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания
В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой