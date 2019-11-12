2019-11-12T19:05:24+03:00
Происшествия

Брызнул газом из баллончика и зарезал: житель Чувашии, не пробывший на свободе и года, снова пойдет под суд

Чтобы поймать подозреваемого, правоохранителям пришлось организовать настоящую засаду
Олег ЛУГОВОЙ
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На время следствия мужчину поместили под стражу.На время следствия мужчину поместили под стражу.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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46-летнего жителя села Красные Четаи Красночетайского района Чувашии вскоре отправят на скамью подсудимых. Завершено расследование его уголовного дела об убийстве, а также об умышленном причинение легкого вреда здоровью из хулиганства. Мужчина после освобождения из колонии не провел на воле и года.

Согласно версии следствия, вечером 13 июля в своем селе мужчина по пьяни брызнул газом из баллончика в лицо своему 38-летнему земляку. А после чего жестоко избил.

Далее, уже вечером уже 22 августа, так же в селе Красные Четаи, находясь на улице Красные Четаи, обвиняемый повздорил с другим односельчанином. Во время возникшей потасовке он несколько раз ударил 44-летнего потерпевшего ножом в тело и шею. От полученных ранений мужчина вскоре скончался. Обвиняемый же скрылся.

Правда на следующее утро его задержали. Для этого правоохранители устроили около его дома настоящую засаду. Задержанного поместили под стражу.

- После завершения расследования, все материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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