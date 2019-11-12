2019-11-12T17:32:09+03:00
Происшествия

9,2 миллиона рублей субсидий за несуществующую недвижимость: в Татарстане будут судить главу районного БТИ

Свою вину женщина уже полностью признала
Олег ЛУГОВОЙ
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Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий завершено.Расследование уголовного дела о превышении должностных полномочий завершено.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Татарстане завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 43-летней главы Черемшанской группы филиала БТИ. Женщину обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, еще в 2016 году глава местного БТИ незаконно выдала шести гражданам фиктивные справки и техпаспорта на якобы существующую недвижимость. В итоге те смогли за этот воздух по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 года и на период до 2020 года» получить субсидий на более чем 9,2 миллиона рублей.

- Свою вину женщина полностью признала. Уголовное дело направлено в Черемшанский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу, - сообщили в прокуратуре респбулики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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