В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор

СЕГОДНЯ 15:50 2019-11-12T15:50:22+03:00

К счастью, в аварии никто не пострадал [фото]

Изменить размер текста: A A

Утром во вторник, 12 ноября, в Казани на улице Краснококшайская автомобиль Lada Granta влетел в забор. Как оказалось, за рулем отечественной легковушки находился пьяный 34-летний мужчина. Он не справился с управлением, что и стало причиной аварии, сообщает Полк ДПС города.

Фото: Полк ДПС Казани

В ДТП никто не пострадал. Автомобилю же потребуется ремонт. Сейчас он эвакуирован на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU