В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор
К счастью, в аварии никто не пострадал [фото]
Фото: Полк ДПС Казани
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Утром во вторник, 12 ноября, в Казани на улице Краснококшайская автомобиль Lada Granta влетел в забор. Как оказалось, за рулем отечественной легковушки находился пьяный 34-летний мужчина. Он не справился с управлением, что и стало причиной аварии, сообщает Полк ДПС города.
Фото: Полк ДПС Казани
В ДТП никто не пострадал. Автомобилю же потребуется ремонт. Сейчас он эвакуирован на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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