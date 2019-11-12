2019-11-12T15:50:22+03:00
Происшествия

В Казани утром пьяный водитель на иномарке влетел в забор

К счастью, в аварии никто не пострадал [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: Полк ДПС КазаниФото: Полк ДПС Казани
Изменить размер текста:

Утром во вторник, 12 ноября, в Казани на улице Краснококшайская автомобиль Lada Granta влетел в забор. Как оказалось, за рулем отечественной легковушки находился пьяный 34-летний мужчина. Он не справился с управлением, что и стало причиной аварии, сообщает Полк ДПС города.

Фото: Полк ДПС Казани

Фото: Полк ДПС Казани

В ДТП никто не пострадал. Автомобилю же потребуется ремонт. Сейчас он эвакуирован на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первым пассажирам «трамвая здоровья» в Нижнекамске раздали конфеты
В Казани обсудят установку новогодней елки и колеса обозрения в парке Урицкого
Брызнул газом из баллончика и зарезал: житель Чувашии, не пробывший на свободе и года, снова пойдет под суд
В 2020 году в Татарстане по нацпроекту будут отремонтированы 114 километров дорог
23 ноября в центре Казани пройдет шествие Дедов Морозов
В Татарстане из открытых в 2016 году малых предприятий около 35% закрылось, не проработав и трех лет
Пустые бутылки на кофе: в Казани появился первый аппарат по такому обмену
В казанском ЖК «Станция Спортивная» открылся новый детсад комбинированного типа №138
Казань вошла в топ-5 городов России, где жители лучше всех знают английский язык
9,2 миллиона рублей субсидий за несуществующую недвижимость: в Татарстане будут судить главу районного БТИ
В Казани жителя Воронежа задержали с более чем полкило наркотиков
Тренер Ак Барса о новичках перед игрой с Авангардом: планируем, что будут играть
В Марий Эл "беременная проститутка" требовала у клиента деньги на аборт
Билайн стал лидером по скорости развития сети 4G
Рустам Минниханов обсудил возможность создания в Татарстане Центра фигурного катания
В Чебоксарах волонтеры приступили к активному поиску пропавшей 35-летней Александры Смеловой