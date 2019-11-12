2019-11-12T13:36:20+03:00
Общество

В 2019 году более половины проверенных татарстанских чиновников предоставили неверные сведения о своих доходах

Чаще всего они не указывали в справках банковские счета и имущество
Олег ЛУГОВОЙ
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В итоге за этот период 6 чиновников лишились своих постов после проведенных проверок.В итоге за этот период 6 чиновников лишились своих постов после проведенных проверок.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как сообщил журналистам на брифинге главный советник отдела антикоррупционных проверок управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов, за 9 месяцев 2019 года к ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства к ответственности привлекли 127 республиканских чиновников. Что примерно в 2,5 раза меньше, нежели за аналогичный период 2018-го.

Например, за указанный период было проведено 276 проверок сведений о доходах, поданных чиновниками. И в 190 случаях они были предоставлены либо не в полном объеме, либо речь шла о недостоверных данных. В большей своей части речь идет о не указании всех банковских счетов, всего имущества или речь шла лишь о технических ошибках. В итоге по этим фактам к ответственности привлекли 113 чиновников. В итоге 6 из них пришлось покинуть свои должности. Но некоторые чиновники успевают уволится еще до проведения антикоррупционных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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