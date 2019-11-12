В Казани прокуратура добилась закрытия частного детсада «АртКидс», где были найдены нарушения

СЕГОДНЯ 12:53 2019-11-12T12:53:13+03:00

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В Казани после жалоб жителей дома №31Б на проспекте Ямашева прокуратура провела проверку частного детсада «АртКидс», расположенного на первом этаже указанного здания.

Так, было установлено, что коммерческое учреждение занимает сразу две квартиры в разных подъездах. При этом стена между ними была самовольно снесена, а также не организован отдельный вход. Кроме того, в этом частном детсаду, в частности, были найдены нарушения пожарной безопасности и санитарных норм на кухне, у продуктов питания отсутствуют документы об их качестве, а к работе в учреждении допускались взрослые с истекшим сроком прохождения медосмотра.

- Все найденные нарушения создают угрозу безопасности жизни и здоровья неограниченного круга лиц, - сообщили в прокуратуре Татарстана.

Надзорный орган обратился в суд с требованием прикрыть частный детсад «АртКидс», пока все нарушения не устранят. Фемида встала на сторону прокуратуры. Правда данное решение в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU