В Казани легковушка сбила насмерть женщину-пешехода
Смертельный наезд произошел 11 ноября в 21.30 на улице Мира в поселке Дербышки Советского района столицы Татарстана. По предварительным данным, 42 летняя женщина решила перейти дорогу вне пешеходного перехода, хоть он и был в зоне видимости.
Такого маневра не ожидал 39-летний водитель автомобиля "Лада Калина". Когда пешеход вышла на дорогу, она тут же попала под колеса машины.
На место аварии сразу вызвали медиков, но в результате полученных травм пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи", сообщили в ГИБДД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
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