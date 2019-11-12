В Казани легковушка сбила насмерть женщину-пешехода

СЕГОДНЯ 13:05 2019-11-12T13:05:37+03:00

Женщина скончалась в машине "скорой" по пути в больницу. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Смертельный наезд произошел 11 ноября в 21.30 на улице Мира в поселке Дербышки Советского района столицы Татарстана. По предварительным данным, 42 летняя женщина решила перейти дорогу вне пешеходного перехода, хоть он и был в зоне видимости.

Такого маневра не ожидал 39-летний водитель автомобиля "Лада Калина". Когда пешеход вышла на дорогу, она тут же попала под колеса машины.

На место аварии сразу вызвали медиков, но в результате полученных травм пострадавшая скончалась в машине "скорой помощи", сообщили в ГИБДД Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU